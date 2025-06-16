Prematüre Bebek Uçak Ambulansla Ankara'ya Nakledildi

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Prematüre Bebek Uçak Ambulansla Ankara'ya Nakledildi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 28 haftalık doğan ve beyin kanaması geçiren prematüre bebek, tedavi için uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Halil İbrahim Yanar, 76. gününde ileri düzey beyin cerrahisi operasyonuna ihtiyaç duydu.

Beyin kanaması geçiren prematüre bebek uçak ambulansla Ankara'ya nakledildi

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 28 haftalık ve 1350 gram olarak doğan prematüre bebek, beyin kanaması sonrası tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 28 haftalık ve 1350 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek Halil İbrahim Yanar, doğumunun 8. gününde beyin kanaması geçirdi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine alınan bebek, yeni doğan ve beyin cerrahisi uzmanlarının takibinde tedavi edildi.

Tedavi sürecinde gerekli cerrahi müdahaleler yapılan Halil İbrahim'in, 76. gününde ileri düzey beyin cerrahisi operasyonu ihtiyaçları ortaya çıktı. Bunun üzerine Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevki gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Sağlık
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