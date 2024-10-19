Üye Girişi
Haberler

Özel Hastanede Bebeklerin Tahliyesi İçin Aileler Bekliyor

Özel Hastanede Bebeklerin Tahliyesi İçin Aileler Bekliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de bebekleri tedavi gören aileler, hastane yönetiminin tahliye planlarına rağmen ambulansın gelmemesi nedeniyle tedirgin. Savcılık tarafından iddianame hazırlanan hastanede bebeklerin sağlık durumu endişe veriyor.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında iddianame hazırlanan ve bakanlık tarafından lisansı iptal edildiği açıklanan Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de, yakınları yatan bebeklerini almak için beklemeye başladı. Bebeklerini almak için bekleyenler zaman zaman hastane görevlileri ile tartıştı.

Avcılar'daki özel hastanede tedavi görenlerin yakınları, yenidoğan skandalının ardından endişeye kapıldı. Özellikle yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin yakınları, yavrularının en kısa sürede alarak tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilmesini isterken, hastane yönetiminin yatıştırma çabası sonuç vermedi. Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, bir türlü ambulans gelmemesine tepki gösterdi. Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğun 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, "Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Hastane Avcılar 3-sayfa Sağlık Hukuk Bebek

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.