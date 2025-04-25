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Otizmli Ailelere Bireysel Danışmanlık Hizmeti 16 İlde Başlıyor

Otizmli Ailelere Bireysel Danışmanlık Hizmeti 16 İlde Başlıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizmli ailelere yönelik bireysel danışmanlık hizmetinin pilot uygulamasının 16 ilde daha başlatılacağını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot uygulaması devam eden otizmli ailelere yönelik bireysel danışmanlık hizmetinin 16 ilde daha hayata geçirileceğini açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otizmli ailelerimize bireysel danışmanlık hizmetini başlattığımız pilot illerimizden olan Afyonkarahisar'dan gelen otizmli evlatlarımız ve aileleriyle, bakanlığımızda buluştuk. Yakın zamanda 16 ilde daha hayata geçireceğimiz bu uygulamaya dair memnuniyetlerini dile getiren ailelerimizin desteği bizler için çok kıymetliydi. Çocuklarından bahsederken gözleri gururla ışıldayan ebeveynlerimiz ve güzel gülüşlü evlatlarımızın hayatını kolaylaştırmak için özel gereksinimli bireylerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Fatma Kilci Kavas'a teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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