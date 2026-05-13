Osmaniye'de ilk kez ileri evre larenks kanseri ameliyatı gerçekleştirildi

Osmaniye'de ilk kez gerçekleştirilen operasyonda ileri evre larenks kanseri teşhisi konulan 72 yaşındaki erkek hasta, gerçekleştirilen kapsamlı cerrahi operasyonla sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım attı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Ayshan Pekdemir ve Op. Dr. Furkan Fatih Şenoğul tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastaya "Total Larenjektomi, Bilateral Boyun Diseksiyonu ve Total Tiroidektomi" işlemleri uygulandı. Söz konusu ameliyatın Osmaniye'de ilk kez gerçekleştirildiği öğrenildi. Baş-boyun bölgesinde sık görülen kanser türlerinden biri olan larenks kanserinin, çoğunlukla uzun süreli sigara ve tütün kullanımına bağlı ortaya çıktığı belirtilirken, ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve kilo kaybı gibi şikayetlerle kendini gösterebildiği ifade edildi. Hastaneye başvuran 72 yaşındaki hastanın yapılan tetkik, görüntüleme ve biyopsi işlemleri sonucunda Evre IVA larenks kanseri tanısı aldığı bildirildi. Uzman ekip tarafından planlanan operasyonun başarılı geçtiği kaydedildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, modern tıbbi altyapı, deneyimli sağlık personeli ve multidisipliner çalışma anlayışıyla vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyon sürecinde görev alan sağlık çalışanları ile idari ekibin koordineli çalışmasının başarıda önemli rol oynadığı vurgulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı