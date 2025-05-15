Osmaneli'nde Sağlıklı Yaşam İçin VKİ Ölçümleri Başlatıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapıldı. Hemşireler, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme sağladı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşireler Aysun Suna ve Fazilet Doğan Çevikel kurulan stantta vatandaşların vücut kitle indeksini hesaplandı.
Daha sonra vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.???????
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Sağlık