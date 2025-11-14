Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: 3 Ölüm

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Ortaköy'de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) ve anne Çiğdem B. hayatını kaybederken baba Servet B.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Kumpirciler ise zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal B. ve ağabeyi Kadir Muhammet B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde ise anne Çiğdem B.'de hayatını kaybetti. Baba Servet B.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Sabah saatlerinde İBB zabıta ekipleri de kumpircilere bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi.