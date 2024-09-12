Üye Girişi
Haberler

Ordu Üniversitesi, kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, kalça protezi ihtiyacı olan hastalara uygun açıyla yerleştirilebilen yeni bir aparat geliştirdi. Aparatın patent başvurusu yapıldı.

Ordu Üniversitesinde (ODÜ), kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildiği bildirildi.

ODÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin ve çalışma ekibi tarafından geliştirilen yeni aparat ile kalça protezi ihtiyacı olan hastalarda, bu protezin hastanın kendi kalça açısına en uygun açıyla yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, dünya literatüründe bir ilk olacak aparatın üniversite tarafından patentinin alınması için Türkiye Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Üniversitesi olarak 2024 yılında farklı alanlarda dört patent başvurusu yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını, inovasyona yönelik her türlü faaliyetin destekçisi olacağını vurguladı.

Rektör Baş, tıp literatürüne geçecek bu çalışmaya katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Sağlık

Teknoloji Sağlık Güncel ordu

Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden ve nasıl öldü? Fode Ballo Toure kimdir? Fodé Ballo Touré kaç yaşında, nereli? MEB TAKVİMİ: İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Eylül canlı döviz kuru! Euro kuru ne kadar? Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulmasında ne yapılır? BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank... CANLI ALTIN KURU 12 EYLÜL! Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
title