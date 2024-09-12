Ordu Üniversitesi, kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirdi

Ordu Üniversitesinde (ODÜ), kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildiği bildirildi.

ODÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin ve çalışma ekibi tarafından geliştirilen yeni aparat ile kalça protezi ihtiyacı olan hastalarda, bu protezin hastanın kendi kalça açısına en uygun açıyla yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, dünya literatüründe bir ilk olacak aparatın üniversite tarafından patentinin alınması için Türkiye Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Üniversitesi olarak 2024 yılında farklı alanlarda dört patent başvurusu yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını, inovasyona yönelik her türlü faaliyetin destekçisi olacağını vurguladı.

Rektör Baş, tıp literatürüne geçecek bu çalışmaya katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi.