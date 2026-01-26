Ordu'da evde sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara ulaşıyor

Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanları, kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kentte hastaneye gidemeyen 1700'e yakın kişiye evlerinde muayene ve tedavi hizmeti sunuyor.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu koşullara rağmen hizmetlerini aksatmayan birim, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topluyor.

Altınordu ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Akan ailesinin evine karlı yolları geride bırakarak ulaşan sağlık çalışanları, bedensel engelli Cevahir Akan'ın muayenesini yaparak tedavisi için gereken ilaçları düzenledi.

Baba Rasim Akan, AA muhabirine, dört çocuğunun da engelli olduğunu söyledi.

İki çocuğunun bakımını evlerinde sürdürdüklerini anlatan Akan, "Diğeri bakımevinde, biri de evlendi, o da hasta. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Evimize kadar geliyorlar, çocuklarımızla ilgileniyorlar. Kan tahlilini yapıyorlar, tansiyonuna bakıyorlar, kullanılacak ilaçları tespit ediyorlar. Raporlarını, ilaçlarını yazıyorlar." dedi.

Sağlık çalışanlarının özverisi karşısında duygusal anlar yaşayan Akan, kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin sorumlu hemşiresi Funda Tuna da kesintisiz hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte 1700'e yakın hastaya ulaştıklarını dile getiren Tuna, "Multidisipliner ekiple nitelikli hizmet vermek için çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarında gelemeyen, yatağa bağımlı, yarı bağımlı hastalarımızın tıbbi tedavi gereksinimlerini evlerinde vermeye çalışıyoruz. Güçlü devletimiz, idaremizin tam desteğiyle kesintisiz bir şekilde kış şartlarına uygun araçlarımız ve ekip arkadaşlarımızla hizmetimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

"Öncelikle vicdanımızla bu işi yapıyoruz"

Dr. Fatma Çolak da sağlık hizmetini hastaların ayağına götürebilmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hava ve coğrafi koşulların kendilerini etkilemediğini anlatan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evden çıkamayan özellikle yaşlı, yatalak, zihinsel ve bedensel engeli bulunan hastalarımız ya da hastaneye gidip gelmekte zorlanan hastalarımız için evde muayenelerinin yapılması, tedavilerinin planlanması, ilaçlarının düzenlenmesi gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. Yine aynı şekilde pansumanlarını, yara takiplerini yaptığımız hastalarımız ya da evde yapabileceğimiz sağlık hizmetini hastalarımızın ayağına götürmekteyiz."

Bu hizmetin zorunlulukla yapılamayacağına işaret eden Çolak, şunları kaydetti:

"Öncelikle vicdanımızla bu işi yapıyoruz. Bütün ekip olarak gerçekten aşkla, severek yapıyoruz. Gördüğünüz zorlu şartlar, çalışma alanımızın bir kısmı. Kimi zaman çok daha fazla zorlukla mücadele ediyoruz. Bu, fiziksel bir zorluk da olmayabiliyor. Tanık olduğunuz üzere hasta yakınlarımız da duygusal olarak büyük yüklerin altında. Hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, onlar adına da bizim adımıza da gurur duyduğumuz bir şey."