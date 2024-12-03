Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar

Ülkemizde elektronik sigara satışı, 2020'de yasaklandı. İlk olarak sigaraya göre daha zararsız bir alternatif olarak pazarlanan tek kullanımlık ya da likit dolum yapılabilen bu cihazlar, meyve kokusu ve şekerli tadı nedeniyle kısa sürede gençler arasında da yaygınlaştı.

MEYVE SUYU KUTUSUNA 'PUF' KOYUYORLAR

Bazı büfe ve bakkallarda el altından, internette ise farklı sitelerden ulaşılabilen bu cihazlar, 500-600 lira arasında satılıyor. İkinci eli ise 100 liraya bulunabiliyor. Kullanımı ortaokul çağındaki çocuklara kadar düşen bu elektronik sigaralar, okullarda yapılan üst aramalarında öğretmenler tarafından toplanmaya başlanınca son günlerde öğrenciler, yeni bir yöntem kullanmaya başladı.Bu yöntemde, boş ve küçük karton meyve suyu kutusuna 'puf' koyuluyor. Öğrenci okulda sanki pipetle meyve suyu içer gibi zehir soluyor.