Oğuzhan Akgül: İnsan kaynaklı egzozomlar kanseri tetikleyebilir

Haberler.com'un stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Doktor Oğuzhan Akgül, cilt sağlığı ve estetik uygulamalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güneş ışığının vücutta D vitamini sentezi için vazgeçilmez olduğunu ancak aynı zamanda cildi en çok yıpratan faktörlerden biri olduğunu belirtti.

CİLTTE ANA HEDEF: KOLAJEN VE ELASTİN SENTEZİ

Akgül, estetik ve gençleştirme uygulamalarında en önemli hedefin kolajen ve elastin sentezini desteklemek olduğunu vurguladı. Scar tedavisinde 16 yaşındaki bir cilde dönüşün mümkün olmadığını, ancak izin derinliğini azaltıp renk tonunu eşitlemenin amaçlandığını ifade etti.

EGZOZOM TEDAVİSİNDE RİSKLER VE UYGULAMA PERİYOTLARI

Egzozomların hücreler arası iletişimde biyolojik mesajlar taşıyan mikro kesecikler olduğunu belirten Akgül, özellikle insan kaynaklı egzozomların kanseri tetikleyebileceği yönünde endişeler bulunduğunu söyledi. Tedavi periyotlarının egzozom tipine göre değiştiğini, genel önerinin ise 6 ayda bir 1-2 seans şeklinde olduğunu aktardı.

ESTETİKTE BAĞIMLILIK RİSKİ

Bazı hastaların psikolojik durumlarına bağlı olarak estetik operasyonları bağımlılık haline getirebildiğini dile getiren Akgül, botoks uygulaması yapılan bölgeye egzozom tedavisi yapmadığını da belirtti.