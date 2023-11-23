Adana'nın Kozan ilçesinde öğretmenler, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunarak başka hayatlara umut ve örnek oldular. Kozan İlçesinde Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmen ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi örnek bir proje ile günlerini kutladı. Okulda sınıf kan bağışı merkezine dönüştürülerek öğretmen ve veliler Türk Kızılay'ına kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Öğretmenler kan bağışı için sefer oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde öğretmenler başka hayatlara umut ve örnek olmak için Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Kozan İlçesinde Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmen ve velileri 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi örnek bir proje ile günlerini kutladı. Okulda sınıf kan bağışı merkezine dönüştürülerek öğretmen ve veliler Türk Kızılay'ına kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse 42 kan bağışı ile altın madalya ile ödüllendirildiğini ifade ederek, "24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi örnek olmak adına okul veli işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledik" dedi.

Toplumda öğretmenlerin örnek olduğunu kaydeden Karaköse, "Türk Kızılay'ı Adana şubemiz ile 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde anlamlı bir çalışma yapmak istedik. Öğretmenlerimiz ile başka hayatlara umut olmak adına kan bağışında bulunduk. Benim 42. kan bağışım. Bazı öğretmenlerimiz ilk, bazı öğretmenlerimiz bir çok kez kan bağışında bulunmuş oldu. Velilerimizde bu sosyal sorumluluk çalışmasına çok güzel destek verdiler. Bizler için anlamlı ve güzel oldu" diye konuştu.

Öğretmenlerden Ülkü Karaköse ise, "Her sene düzenli olarak kan vermeyi düşünüyoruz. Okulumuzda bu şekilde velilerimizle anlamlı bir kan bağışında bulunduk "dedi.

Öğretmenlerden Ali Kaya ise, öğretmenlerin topluma örnek olduğunu kaydederek, "Bizlerde kanımızla Kızılay'a destek olmak istedik. Kızılay Dünya'da ve Ülkemizde örnek ve herkese destek olan bir kurum. Bizler gönül elçileriyiz. Türkiye'nin geleceğini yetiştiriyoruz. Bu anlamda gururluyuz. Bizler için sadece 24 Kasım değil okul hayatımızda her gün bizler için önemli ve değerli" diye konuştu.

Gün boyu süren kan bağışında 103 ünite kan ve 7 Kök hücre bağışında bulunuldu.