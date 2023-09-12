Ödemiş'te gübre serpme makinesine sıkışan kişi ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gübre serpme makinesine sıkışarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi. Ovakent Mahallesi'nde ikamet eden Armağan Alpalıt (74), kendisine ait arazide gübre serpme makinesindeki tıkanıklığı gidermeye çalışırken sıkışarak yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpalıt, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alpalıt'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gübre serpme makinesine sıkışarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Ovakent Mahallesi'nde ikamet eden Armağan Alpalıt (74), kendisine ait arazide gübre serpme makinesindeki tıkanıklığı gidermeye çalışırken sıkışarak yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpalıt, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Alpalıt'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.