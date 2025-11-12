Haberler

Obezite Tedavisinde Yeni Yönetmelik: Yaşam Tarzı Değişikliği ve Multidisipliner Ekip Zorunlu

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, obezite tedavisinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamalarını zorunlu hale getiren yeni bir yönetmelik yayımladı. Obezite birimlerinde multidisipliner ekiplerin bulunması ve tüm tedavi süreçlerinin izlenmesi gerekecek.

Sağlık Bakanlığı, obezite tedavisinde tüm sağlık birimlerinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamalarını zorunlu hale getirdi. Hastaların öncelikle beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerektiğinde psikolojik destek sağlanacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, obezite tedavisi süreçlerinde cerrahi dışı programların güçlendirilmesi, klinik başarı göstergelerinin izlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yönetmelik ile birlikte, daha önce de mevzuatta yer alan "önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi" ilkesi artık tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Bu kapsamda obezite tedavisinde hastaların öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek.

Gerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek hastanın medikal tedavi alması sağlanacak. Cerrahi tedavi ise klinik olarak gerekli görülen durumlarda yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Bu sayede, her hastanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, bütüncül ve kademeli bir tedavi sürecinin yürütülmesi sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle yalnızca merkezlerin fiziki koşulları değil, sunulan tedavinin etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecek. Merkezlerin performansı klinik kalite göstergeleri üzerinden sistematik olarak değerlendirilecek. Sonuçlara göre merkezler "yeterli", "kısmen yeterli" veya "yetersiz" olarak sınıflandırılacak.

"Kısmen yeterli" merkezler için iyileştirme planı zorunluluğu getirilirken, "yetersiz" bulunan merkezlerin faaliyetleri gerekirse durdurulabilecek. Bu yapıyla obezite cerrahisinde hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verebilirlik esası güçlendirilmiş olacak.

Her obezite ünitesinde multidisipliner ekip bulunması zorunlu hale getirildi

Obezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi'ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi. Obezite Cerrahisi belgesini alabilmek için ise belirli sayıda vaka deneyimi, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan eğitimlerin tamamlanması ve "Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu" tarafından değerlendirilme şartı aranıyor.

Yeni yönetmelikle her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu yapıyla tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek.

Düzenleme ile obezite tedavisinde bilimsel rehberlere dayalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir ulusal sağlık hizmeti modeli oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yeni yönetmelik ile cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, bilimsel rehberlere dayalı klinik uygulama birliğinin oluşturulması, hasta güvenliğini ve hesap verebilirliği merkeze alan bir denetim sisteminin kurulması ile klinik başarı göstergelerinin düzenli olarak ölçülmesi hedefleniyor.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
