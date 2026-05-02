Obezite hastaları Malatya'da tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuşuyor

Obezite oranlarının arttığı Malatya'da, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın etkisiyle yaygınlaşan hastalık, tüp mide başta olmak üzere cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor.

Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik yatkınlığın, obezitenin başlıca nedenleri arasında yer aldığını söyleyen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi ile Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Egemen Çiçek, erken yaşlarda başlayan kilo artışına dikkat çekti.

Obezitenin geçmişe göre ciddi oranda arttığını belirten Çiçek, bu artışa paralel olarak mücadele yöntemlerinin de geliştiğini özellikle cerrahi tedavilerle çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade ederek, Malatya'da obezite oranının Türkiye ortalamasına paralel hatta yer yer daha yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

"Beslenme spor ve genetik yatkınlığa dikkat"

Obezitenin üç temel nedeni olduğuna dikkat çeken Çiçek, "Birincisi karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlığı. İkincisi hareket ve spor eksikliği. Üçüncüsü ise genetik yatkınlık. Bu üç faktör bir araya geldiğinde obezite kaçınılmaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Birden fazla cerrahi yöntemin başarıyla uygulanıyor"

Çocukluk çağında obezitenin arttığını ve toplumun giderek hareketsiz bir yaşam tarzına yöneldiğini belirten Çiçek, tıp merkezinin obezite cerrahisinde önemli bir referans noktası olduğunu, ülke genelinde genellikle tek bir yöntem uygulanmasına karşın merkezlerinde birden fazla cerrahi yöntemin rutin olarak başarıyla uygulandığını ifade etti.

"Midenin yüzde 80'ni alınıyor"

En sık uygulanan yöntemler hakkında da bilgi veren Çiçek, "Tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları en yaygın yöntemlerdir. Tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80'i alınarak küçültülür. Bu da hastaların yeme miktarını ciddi şekilde azaltır. Teknik olarak daha kolay olduğu için hem Türkiye'de hem de dünyada en sık tercih edilen yöntemdir" diye konuştu. - MALATYA

