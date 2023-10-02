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Nobel Tıp Ödülü mRNA Covid aşısının bulunmasını sağlayan bilim insanlarına verildi

Nobel Tıp Ödülü, mRNA Covid aşısının bulunmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi. Ödülü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacak.