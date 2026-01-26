Haberler

Nipah Virüsüne Dikkat Çağrısı

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da yeniden görülen Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu. Uzmanlar, virüsün insan kaynaklı bulaşma potansiyeli ve yüksek ölüm oranlarından dolayı korunmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiç Oral, "Nipah virüsü nadir görülmesine rağmen, yakalandığında çok ağır ve hızlı ilerleyen bir klinik tabloya yol açabiliyor. Özellikle beyin iltihabı gelişen vakalarda ölüm oranları ciddi boyutlara ulaşabiliyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da yeniden ortaya çıkan ve tedavisi olmayan Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan virüs nedeniyle Batı Bengal'de karantina önlemleri artırıldı. Güven Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Behiç Oral, Nipah virüsünün seyri ve bulaşma risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hindistan'daki vakalar sonrası DSÖ'nün uyarılarının önemine dikkat çeken Oral, "İnsandan insana bulaş potansiyeli ve henüz etkili bir aşı ya da spesifik tedavisinin olmaması; Nipah virüsünü küresel ölçekte riskli hale getiriyor. Hastalık erken dönemde grip benzeri belirtilerle başlayabilmektedir. Ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetler kısa sürede bilinç bulanıklığı, nöbet ve koma tablosuna ilerleyebilir. Nipah virüsü nadir görülmesine rağmen, yakalandığında çok ağır ve hızlı ilerleyen bir klinik tabloya yol açabiliyor. Özellikle beyin iltihabı gelişen vakalarda ölüm oranları ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle riskli bölgelerden gelen veya temas öyküsü olan kişilerde belirtiler kesinlikle hafife alınmamalı. Yarasa teması olan meyveler, hijyenik olmayan gıdalar ve çiğ tüketilen bazı ürünler bulaş açısından risk oluşturabiliyor. Ayrıca hasta kişilerle yakın temas da insandan insana bulaşta önemli bir faktör" diye konuştu.

'KORUNMA, ŞU AN EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ'

Nipah virüsüne karşı korunmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Behiç Oral,

"Bugün için elimizde aşı ya da net bir tedavi olmadığı için korunma en etkili yöntem. Şüpheli vakalarda hızlı izolasyon, el hijyeni, gıda güvenliği ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı büyük önem taşıyor. Toplumda korku yaratacak söylemlerden kaçınılmalıdır. Bu tür haberler paniğe değil, bilinçlenmeye hizmet etmeli. Doğru bilgi, erken tanı ve sağlık otoritelerinin uyarılarını takip etmek en güvenli yaklaşımdır" dedi.

500

