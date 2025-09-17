Nijerya'da Lassa Ateşi Nedeniyle Ölümler Artıyor

NİJERYA, -NİJERYA'da 'Lassa ateşi' hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği belirtildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), 2025 yılı başından itibaren ülkede etkisini gösteren 'Lassa ateşi' salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini duyurdu. NCDC'nin yaptığı açıklamada, salgında toplam 7 bin 375 vaka bildirildiği ve bu vakalardan 871'inin laboratuvar testleriyle doğrulandığı kaydedildi. Salgından en çok etkilenen yaş grubunun 21-30 aralığındaki gençlerin olduğu ve erkeklerin kadınlara oranla daha fazla enfekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada vakaların geç bildirilmesi, tedavi masrafları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruların az olması ve düşük gelirli toplumlarda hijyen koşullarının yetersiz olması gibi nedenlerin yüksek ölüm oranlarına neden olduğu vurgulandı. Yetkililer, 'Lassa ateşi'nin kontrolü için beş yıllık (2025-2029) stratejik bir plan başlatacaklarını belirtti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan 'Lassa ateşi', insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, bölgede yaşayanları fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.