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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Programa çevre illerden gelen 12 sağlık personeli katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Hastanenin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, çevre illerden gelen 12 sağlık personeli katıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, düzenlenen eğitim programlarının sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Sahip olunan fiziki mekanlar ve teknolojik altyapı sayesinde yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını belirten Çetinkaya, "Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın diğer yolu da nitelikli insan kaynaklarıdır. Bu amaçla ülkemizin sağlık sistemine bizler de katkı sunmak için eğitim programları, seminerler düzenliyoruz." dedi.

Hastanede görev yapan hekim ve eğitimci hemşireler tarafından yoğun bakım hemşireliği kapsamında yapılacak sunumlarla devam edecek eğitim programı sonunda, yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertfika verilecek.

Kaynak: AA / Sağlık

Yakup Çetinkaya Sağlık Güncel Haberler

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