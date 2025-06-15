Niğde'de Motosiklet Kazası Sonrası Organ Bağışı

Niğde'de Motosiklet Kazası Sonrası Organ Bağışı
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Niğde'de geçirdiği motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar'ın organları, 5 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı. Tatar'ın ailesi, oğullarının organlarının diğer hastalara umut olacağını belirtti.

Niğde'de motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar'ın organları 5 hastaya nakledilecek.

Yıldıztepe beldesinde 8 Haziran'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Tatar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organları bağışlamasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organ ise ambulansla çeşitli illere gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi gören Tatar'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Annesi ve babasının bu onurlu kararı aldıklarını belirten Zor, "Ahmet Tatar kardeşimizin organlarının 5 hastamıza şifa vesilesi olacak. Anne ve babaya teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Hasan Tatar ise, "Oğlum için üzgünüm ama 5 cana umut vereceğini hissediyorum. Bir oğlum gitti ama 5 can inşallah sağlına kavuşacak. O yüzden bağış yapmaya karar verdim. Hastanenin sağlık ekibine, yönetimine, bizimle bu süreç boyunca ilgilendikleri için ve yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Sağlık
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