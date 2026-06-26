Haberler

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yapımı tamamlanan modern ameliyathane faaliyete geçti. İlk cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirilirken, hastanenin il dışına sevkleri azaltması hedefleniyor.

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan modern ameliyathane hizmet vermeye başladı.

Ameliyathanenin faaliyete geçmesiyle birlikte hastanede ilk cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " Son teknoloji donanımla hizmete sunulan ameliyathane sayesinde ağız ve diş sağlığı alanındaki cerrahi işlemler artık daha modern, güvenli ve konforlu şartlarda yapılabilecek. Böylece vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok cerrahi müdahale için il dışına sevk edilme ihtiyacının azaltılması ve sağlık hizmetlerine erişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini duyan Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı