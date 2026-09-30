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Niğde'de hastanede katetere bağlı Vena Kava Süperior Sendromu başarıyla tedavi edildi

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Niğde'de hastanede katetere bağlı Vena Kava Süperior Sendromu başarıyla tedavi edildi
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hemodiyaliz kateterine bağlı Vena Kava Süperior Sendromu gelişen bir hastanın endovasküler yöntemle başarıyla tedavi edildiğini açıkladı. Multidisipliner ekiplerce stent uygulanarak venöz kan akımı yeniden sağlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, hemodiyaliz kateterine bağlı gelişen Vena Kava Süperior Sendromu bulunan bir hastanın başarılı şekilde tedavi edildiğini açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanın durumu Nefroloji, Girişimsel Radyoloji ile Kalp ve Damar Cerrahisi ekipleri tarafından ortaklaşa değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hastaya endovasküler yöntemle müdahale edildi.

Girişimsel işlem, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz tarafından, Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile koordineli şekilde gerçekleştirildi. İşlem sırasında vena kava süperiorda bulunan darlık ve tıkanıklık bölgesine stent uygulanarak venöz kan akımı yeniden sağlandı.

Hastane yönetimi, farklı branşların bilgi ve deneyiminin bir araya getirildiği multidisipliner yaklaşım sayesinde ileri düzey endovasküler tedaviler açısından önemli bir işlemin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor da tedavide görev alan Girişimsel Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz, Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Alp'e teşekkür ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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