Niğde'de Bor Devlet Hastanesine Mamografi Ünitesi Açıldı

Güncelleme:
Bor Devlet Hastanesi'nde açılan mamografi ünitesi, kadın sağlığına önemli katkılar sağlarken, erken teşhis ve düzenli kontrollerin hayat kurtardığı vurgulandı.

Niğde'de Bor Devlet Hastanesine mamografi ünitesi açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mamografi ünitesinin bugün itibariyle hizmete girdiği ve ilçede ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, ünitenin sağlık için atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İnan, "Düzenli kontrollerinizi yaptırmanız, erken teşhisin hayat kurtardığını unutmamanız gerekir. Mamografi ünitemiz, hizmet almak isteyen herkes için açıktır. İlçedeki, bu yeni hizmet kadın sağlığı açısından büyük bir katkı sağlarken, modern sağlık imkanlarıyla bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Sağlık
