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Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu

Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu
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Niğde'de, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayıyla, yaşamını yitiren kişinin böbrekleri organ nakli bekleyen iki hastaya gönderildi.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Yaşamını yitiren kişinin böbrekleri ailesinin onayıyla, organ nakli bekleyen 2 hastaya gönderildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Sağlık
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