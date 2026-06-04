Niğde'de hastanın vücudundaki 7 kiloluk dev tümör başarıyla alındı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, bir hastanın vücudunda bulunan yaklaşık 25 santimetre büyüklüğündeki ve 7 kilogram ağırlığındaki dev tümör başarıyla çıkarıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ömer Faruk Geçkil tarafından gerçekleştirilen ameliyat, titiz bir hazırlık sürecinin ardından başarıyla tamamlandı. Operasyon sonucunda hastanın vücudundaki dev kitle alınırken, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Ameliyat sonrası hastayı ziyaret eden Başhekim Kürşad Ramazan Zor ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Pınar Erdoğan, hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Geçkil başta olmak üzere ameliyatta görev alan tüm sağlık personelini tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı