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Niğde'de 16 Ebe Sertifika Aldı

Niğde'de 16 Ebe Sertifika Aldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 'Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi' programını tamamlayan 16 ebe sertifika aldı. Eğitimde normal doğum sürecine dair bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 16 ebeye sertifika verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, normal doğum eylem planı ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen, "Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi" programını tamamlayan ebeler sertifika aldı.

Eğitimde, ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık tedbirlerin alınması konularında bilgi verildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Sağlık
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