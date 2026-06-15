Nazilli'de 'hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' kampanyası başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında kurulan stantlarda vatandaşların fiziksel uygunluk düzeyleri ölçüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla vatandaşın yararlanmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, Aydın'ın Nazilli ilçesinde başladı. 10 Haziran - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında ilçenin farklı noktalarında bilgilendirme ve değerlendirme stantları kurulacak. Stantlarda vatandaşların fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek amacıyla tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulanacak. Yapılan ölçümler sonucunda vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi konusunda bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyan bireyler Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirilecek. Uygulama kapsamında katılımcılara "Ölçüm Bilgi Kartı" da verilecek. Kampanya 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Nazilli'de farklı noktalarda vatandaşlara hizmet verecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı