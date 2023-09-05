Mustafa Uzunyılmaz'a kalp stenti takıldı

Bayrampaşa'da özel bir hastanede tedavi gören Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu iyi.

Bayrampaşa'da özel bir hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı.

SAĞLIK DURUMU!

Milliyet.com.tr'ye konuşan iletişim danışmanı Emrah Alsan, ünlü oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ameliyattan çıkan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve hastanede dinlendiğini aktardı.