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Muş'ta mantar toplarken ayağı burkulan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

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Muş'un Varto ilçesinde bulunan kırsal alanda mantar toplarken ayağını burkan ve yürüyemeyen yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. Yaşlı kadın, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'ta mantar toplarken ayağı burkulan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

MUŞ - MUŞ(İHA)Muş'un Varto ilçesinde bulunan kırsal alanda mantar toplarken ayağını burkan ve yürüyemeyen yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.

Varto merkeze 10 kilometre mesafedeki Seki köyünde ailesi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki Besra Baba, oğlu, eşi ve çocuğu ile birlikte zorlu arazi şartlarında mantar toplamaya gitti.

Yaşlı kadın, dağda mantar topladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu ayağı burkuldu ve yürüyemedi. Yanındakilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaşlı kadını getirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaşlı kadın, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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