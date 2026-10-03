Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tesis güvenliği yerinde incelendi

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Sağlık Tesisleri Denetim Standartları (STDS) kapsamında tesis güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik bina turu gerçekleştirildi.

Başhekim ve hastane yönetim ekibi, Kalite Yönetim Birimi ile Tesis Güvenliği Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bina turunda, hastanenin genelindeki fiziki alanlar yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde tesis güvenliği, teknik altyapı, çevre düzenlemeleri ve kullanım alanları başta olmak üzere hastanenin farklı bölümleri kontrol edildi. Alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Bina turu kapsamında yapılan tespitler doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin planlanması ve hastane genelinde tesis güvenliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Hastane yönetimi tarafından, sağlık hizmetlerinin güvenli ve kaliteli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla tesis güvenliğine yönelik değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı