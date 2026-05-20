Muğla EAH'ta 'Çölyak Günü' farkındalık standı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çölyak Farkındalık Günü kapsamında stant açıldı. Prof. Dr. Burak Özşeker, çölyak hastalığı ve glutensiz diyetin önemi hakkında bilgi verdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binası giriş alanında, Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Özşeker öncülüğünde bilgilendirme standı kuruldu.

Çölyak hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen stantta İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Standı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Çölyak Derneği temsilcileri de ziyaret ederek yürütülen farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Prof. Dr. Burak Özşeker, Çölyak Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada; çölyak hastalığının buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteinine karşı gelişen otoimmün bir hastalık olduğunu belirtti. Gluten tüketimi sonucunda ince bağırsakta hasar oluşabileceğini ve buna bağlı olarak besin emiliminde bozulmalar görülebileceğini ifade etti.

Hastalığın; karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kilo kaybı, kansızlık, halsizlik ve çocuklarda büyüme-gelişme geriliği gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini, bazı bireylerde ise uzun süre belirti vermeden seyredebildiğini vurgulayan Özşeker, çölyak hastalığında en etkili tedavinin ömür boyu sürdürülen sıkı glutensiz diyet olduğunu kaydetti.

Erken tanı, doğru beslenme alışkanlıkları ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekilen etkinlikte, çölyak hastalarının yaşam kalitesinin artırılmasında bilinçlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Çölyak Farkındalık Günü vesilesiyle, glutensiz yaşam konusunda duyarlılığın artırılması ve çölyak hastalarına destek olunmasının önemine dikkat çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
