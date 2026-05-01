Muğla'da buzağı kayıplarını azaltmaya yönelik eğitimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan eğitim ve yayım çalışmaları Muğla'da başladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk eğitim programı, Menteşe ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İl Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, Menteşe İlçe Müdürü Eren Kaçmaz ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Gül katıldı.

Eğitimde, buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik doğru bakım ve besleme uygulamaları hakkında üreticilere bilgi verildi. Ayrıca programda yetiştiricilerin talep ve sorunları da dinlenerek çözüm önerileri ele alındı.

Program sonunda katılımcı üreticilere buzağı biberonu dağıtılırken, yapılan çekilişle 20 üreticiye suni tohumlama hizmeti hakkı verildi. Yetkililer, benzer eğitim çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı