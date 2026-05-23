Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki başarılı böbrek nakli

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonlarının ardından sağlıklarına kavuşan iki hasta taburcu edildi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Önder Özcan, Op. Dr. Asım Onur ve organ nakli ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarla yaklaşık altı yıldır hemodiyaliz tedavisi gören iki hasta, bağışlanan organlar sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Nefroloji Kliniği takibinde diyaliz tedavisi alan hastaların böbrek nakilleri, alanında uzman ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından hastalar şifa ile taburcu edildi.

Taburculuk öncesinde hastalar; Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam, Genel Cerrahi Kliniği adına Op. Dr. Asım Onur, anestezi ekibi, ameliyathane ve yoğun bakım ekipleri ile patoloji, radyoloji, girişimsel radyoloji ve organ nakli klinik ekipleri tarafından ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Önder Özcan, "Organ nakli, yaşam umudunu kaybetmek üzere olan birçok hasta için yeniden hayata tutunmadır. Bir insanın başka bir insana verebileceği en büyük ve en paha biçilmez hediyedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Huddam ise Türkiye'de binlerce hastanın organ bağışı beklediğini belirterek, "Organ bağışı hiçbir karşılık beklemeden bir insana hayat sunmaktır. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağıdır" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederken, sağlığına kavuşan hastalara mutlu ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı