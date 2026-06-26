Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Muğla'da saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Muğla'da bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erkan Kılıç ve beraberindeki heyete, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça tarafından il genelinde bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumda; bağımlılığın önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri ile kurumlar arası iş birliği çerçevesinde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede uygulanan mevcut çalışmalar ve hedeflenen projeler de değerlendirildi.

Program kapsamında heyet, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Bağımlılıklar Ayakta Arındırma Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceleyen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretin, bağımlılıkla mücadele alanındaki hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı