Muğla'da 'Acil Tıp' eğitim semineri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen V. Muğla Acil Tıp Sempozyumu, 20-22 Nisan 2026 tarihleri arasında Dalaman'da gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nin en kapsamlı acil tıp bilimsel buluşmalarından biri olarak öne çıkan sempozyum, 15 üniversiteden 45 akademisyen ve 200 asistanı bir araya getirdi. Üç gün süren etkinlik boyunca, acil tıpta güncel kılavuzlar, ileri klinik uygulamalar ve kanıta dayalı yaklaşımlar kapsamlı oturumlarla ele alındı.

Bilimsel programda multidisipliner bakış açısı ön planda tutulurken, katılımcı kliniklerin aktif katkıları ve yoğun akademik etkileşim dikkat çekti. Sempozyum, yalnızca bilgi paylaşımına değil, aynı zamanda bölgesel akademik iş birliklerinin güçlenmesine de önemli katkı sağladı.

Organizasyon Komitesi adına yapılan açıklamada, sempozyumun her yıl Muğla'nın ev sahipliğinde büyüyerek geliştiği ve acil tıp alanında bölgesel referans toplantılardan biri haline geldiği vurgulandı. Katkı sunan tüm kliniklere teşekkür edilirken, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam edilmesi hedeflendiği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
