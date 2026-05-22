Muğla'da 'Anne Dostu Hastane' sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında Muğla'daki dört hastane 'Anne Dostu Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

Program kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Milas Devlet Hastanesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve Marmaris Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' belgesi almaya hak kazanan sağlık kuruluşları arasında yer aldı.

Anne ve bebek sağlığının korunmasını, normal doğumun teşvik edilmesini ve güvenli doğum hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan program kapsamında; kadınların gebelik öncesinden başlayarak doğum ve doğum sonrası sürece kadar bütüncül, kaliteli ve yüksek standartlarda sağlık hizmetine erişimi hedefleniyor.

Başarı gösteren hastanelerin belgeleri, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça tarafından düzenlenen törenle verildi. Yetkililer, anne ve bebek dostu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

