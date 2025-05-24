Minik Benay Son Kemoterapisini Bando ile Uğurladı

Minik Benay Son Kemoterapisini Bando ile Uğurladı
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Samsun'da 12 yaşındaki Benay, son kemoterapi gününde hastane önünde bando eşliğinde uğurlandı. Kanseri yenerek önemli bir adım atan minik Benay, duygusal bir kutlama ile sevinç yaşadı.

Minik Benay son kemoterapisini aldı, bando ile uğurlandı

SAMSUN - Samsun'da 12 yaşındaki Benay, son kemoterapi gününde hastane önünde bando eşliğinde uğurlandı. Kanseri yenen minik Benay için düzenlenen kutlama etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Geçen yıl baş ağrısı ve kusma şikayetiyle VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne başvuran Benay Sayın'a yapılan tetkiklerde, çocukluk çağında sık görülen agresif bir beyin tümörü olan medulloblastom teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiden oluşan zorlu bir tedavi süreci geçiren minik Benay, son kemoterapisini de alarak iyileşme yolunda önemli bir adım attı. Hastane çıkışında ailesi tarafından organize edilen sürpriz kutlamada, bando takımı çaldı; ailesi ve hastane personeli sevinçlerine ortak oldu.

Son kemoterapisini alan Benay Sayın, "Çok mutluyum. Uzun bir zamandan sonra çok güzel bir durum oldu. Çok uzun sürdü ama sonu çok güzel bitti. Bugünkü etkinlik için de çok mutlu oldum" dedi.

"Tedavi sürecine uyum sağladı, ailesi de büyük destek verdi"

Tedavi sürecini değerlendiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Mustafa Bilici,

"Benay, baş ağrısı ve kusma şikayetiyle bize yönlendirildiğinde yapılan tetkiklerde beyin tümörü tespit ettik. Medulloblastom, çocukluk çağı beyin tümörlerinin yaklaşık beşte birini oluşturur ve agresif seyirli bir kanserdir. Hastanın tedavisini multidisipliner olarak, beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve çocuk onkolojisi olarak planladık. Önce başarılı bir şekilde ameliyatı yapıldı, sonra radyoterapisini aldı ve kemoterapilerini verdik. Fizik tedavi rehabilitasyon bölümünden destek aldık. Benay, tedavi sürecine uyum sağladı, ailesi de büyük destek verdi. Bugün, son kemoterapisini verdik. Onun bu süreci başarıyla tamamlamış olması bizi son derece mutlu etti. Yakın takiplerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Küçük Benay'ın mücadelesi ve düzenlenen bu etkinlik hem hastane personeline hem de çevresindekilere umut kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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