Milletvekili Tamer Akkal Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı

Milletvekili Tamer Akkal Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı
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AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yapılan rutin sağlık kontrollerinde akciğer enfeksiyonu bulguları nedeniyle hastaneye yatırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Akkal, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor.

Ak Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı.

Milletvekili Tamer Akkal'ın sağlık durumu ile ilgili Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi. Açıklamada, "Sayın milletvekilimiz Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği esnada yapılan tetkiklerde, pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle gözlem amaçlı hastaneye yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olan sayın vekilimiz, yakın takip amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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