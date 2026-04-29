Milletvekili Çalışkan: 'Türkiye fizyoterapi için en çok rağbet gören ülke konumunda'

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen "Fizyoterapide Kariyer Yolculuğu" etkinliği ile fizyoterapinin geleceği ele alındı. Etkinlikte konuşma yapan TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye'nin fizyoterapi alanında lider konumda yer aldığını vurguladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğiyle, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Fizyoterapinin bugününün ve geleceğinin değerlendirildiği etkinlikte Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur ile TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan konuşma yaptı.

Üniversite öğrencileri, mezuniyet öncesi deneyim kazanıyor

Fizyoterapi öğrencilerini mezun olmadan meslek hayatına hazırlamayı planladıklarını belirten TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'deki ilk ve tek fizyoterapist milletvekili olarak, aynı zamanda mesleğimizin kuruluşunda uzun yıllar yöneticilik yapmış biri olarak fizyoterapi öğrencileriyle üniversitelerde buluşuyoruz. Hem deneyimlerimizden bahsediyoruz hem fizyoterapinin dünü, bugünü ve yarınıyla alakalı söyleşiler yapıp öğrencilerin sorularını yanıtlıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın mezuniyetinden sonrasıyla alakalı şimdiden plan yapmaları için bu toplantıları tertip ediyoruz. Bütün illerde de inşallah yapacağız. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin organizasyonuyla üniversitelerimizde bunu yapmaya devam edeceğiz. Birçok üniversitedeki arkadaşlarımızı mezuniyetten önce hem bilgilendirmek hem de meslek hayatlarına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak için bu söyleşileri planladık."

Sağlık turizmine katkı sağlıyor

Türkiye'de fizyoterapinin iyi bir noktada olduğunu ve sağlık turizmine katkı sağladığını belirten Milletvekili Çalışkan, "Türkiye özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı hastanelerle, üniversite hastaneleriyle fizyoterapi alanında Türkiye'de ve dünyada çok iyi bir noktada. Birçok teknoloji artık ülkemizde mevcut. Daha önce hastalarımız yabancı ülkelere gitmek zorunda kalırken, artık sağlık turizmiyle beraber fizyoterapi için ülkemize çok ciddi bir rağbet var. Özellikle hemipleji ve tetrapleji hastalarımızın SGK sisteminde karşılanması sebebiyle de çok ciddi rağbet görüyor. Fizyoterapi alanında şu an hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hem de kıtalararası birçok ülkede en çok rağbet gören ülkelerden biriyiz ve hatta en çok rağbet gören ülkeyiz diyebilirim" diye konuştu.

Kalitenin her geçen gün arttığını belirten Çalışkan, Türkiye'de mezun olup fizyoterapist unvanı alan kişilerin birçok ülkede çalışabilme imkanı bulduğunun da altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı