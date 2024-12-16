Milano'da Açık Havada Sigara İçme Yasağı Geliyor

İtalya'nın Milano kentinde yılbaşından itibaren açık havada sigara içmek yasaklanacak.

Belediyenin kararıyla, daha önce de kısıtlı ölçüde uygulanan açık havada sigara yasağı 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık her yerde geçerli hale gelecek.

Yalnızca, başka insanlarla araya en az 10 metre mesafe koyulabilen "izole" alanlarda sigara içmeye izin verilecek. Yasağı delenlere 40-240 euro arası para cezası kesilecek.

Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden Milano'da belediyenin Hava Kalitesi Yönetmeliği'yle açık havada sigara içilmesine 2021'den itibaren çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Parklar, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında, başkalarıyla araya 10 metre mesafe koyulmadığı müddetçe sigara içmek yasaktı.

2025'ten itibaren bu yasak tüm kamusal açık alanları kapsayacak şekilde genişletilecek. Sokaklar, restoran ve barların açık havadaki masaları da dahil 10 metre yakında başka insanların bulunduğu yerlerde sigara içmek cezaya tabi olacak. Elektronik sigaralar ise bu aşamada yasak kapsamına alınmadı.

Milano, İtalya'da nüfus yoğunluğu en yüksek şehirlerden. Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer İzleme Servisi ve çevre örgütlerinin raporlarında şehir, PM 2.5 gibi hava kirliliği belirteçlerinde Avrupa'nın en yüksek oranlarından birine sahip.

Belediye, halk sağlığına tehdit oluşturan hava kirliliğiyle mücadele amacıyla sigara yasağı da dahil yeni kurallar getiriyor. Kent merkezinde motorlu taşıt kullanımının dönemsel olarak kısıtlanması gibi tedbirler de alınıyor.

Kent yönetimi hava kirliliği seviyesinin, ortalama ömür beklentisinde 2-3 yıl düşüşe yol açacak seviyede olduğunu belirtiyor.

AB'nin Copernicus servisi, Kuzey İtalya'nın hava kalitesi açısından Avrupa'nın en kötü bölgelerinden biri olmasının nedenlerini, "Kuzeyde Alpler ve güneyde Apeninler ile çevrili Po ovalarının topografisinden", kalabalık ve endüstriyel bir bölge olmasına kadar bir dizi nedene bağlıyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde de geçen Nisan ayında açık havada sigara içmek kısıtlanmıştı. Torino belediyesi, "nezaket mesafesi" kuralını devreye sokarak, açık havada 5 metreden yakın mesafede başka insanlar varken sigara içmeyi yasaklamıştı.

Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda Torino'daki yasağın uygulamada büyük ölçüde etkisiz kaldığı, kontrolün güç ve yetersiz olduğu vurgulanıyor.

Milano yönetimi ise esas amacın cezalandırmak değil caydırmak olduğunu ve bir "kültür değişimi" hedeflediklerini söylüyor.