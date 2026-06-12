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Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor

Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
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Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti sunmak için hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmeti veriyor. 13 Haziran Cumartesi günü uzman hekimler tarafından hizmet sunulacak.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekimler tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, Radyoloji Uzmanı Dr. İzzettin Öz ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Baydar'ın vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDamla Kidak:

midyat halkı da mı şanslı olacak sonunda yoksa bu da boş söz ederiz bakalım

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Haber YorumlarıSerkan Önemli:

şimdilerde her yerde teknoloji var da doktor yok işte bu sorun çözülemedi hala hastalar sırada bekliyo teknoloji iyi de insan lazım

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Haber YorumlarıDerman Ünyay:

güzel bi girişim ama hafta sonunda da doktor bulmak kolay değil yani ne kadar sürer bilinmez

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