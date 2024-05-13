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MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi Başladı

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi bugünden itibaren başladı. Hastalar, randevu oluşturmak için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezini kullanabilecek. Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde ( Mhrs ) "Onaylı Randevu" dönemi bugünden itibaren başladı.

Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

Bugünden itibaren, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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