MHP Sağlıkta Entegre Basamak Sistemi Öneriyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplum sağlığı için vatandaşlarımızın öncelikle aile hekimine başvurmasını, ardından gerekirse devlet hastanesi ve üniversite hastanesine başvurulmasını, yani 'Sağlıkta Entegre Basamak Sistemi'ni öneriyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yurdakul, Türk milletinin tarihi boyunca 'Sağlıklı Birey-Güçlü Aile-Kudretli Devlet' anlayışını kendine rehber edindiğini belirterek, "Sağlık yalnızca bireysel bir mesele değil; aynı zamanda toplumsal varlığımızın, milli bekamızın ve devletimizin geleceğinin teminatıdır. İşte bu nedenle her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutladığımız Halk Sağlığı Haftası, milletimizin varlığına ve geleceğine dair en stratejik farkındalık günlerinden biridir" dedi.

'SAĞLIKTA ASIL OLAN KORUYUCU HEKİMLİKTİR'

Halk sağlığının yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını işaret eden Yurdakul, "Asıl olan koruyucu hekimliktir, önleyici tedbirdir, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesidir. Tıpkı 14 Mart Tıp Bayramı'nda ifade ettiğimiz gibi; sağlık çalışanlarımız, halk sağlığının taşıyıcı sütunlarıdır. Onların fedakarlığı olmadan güçlü bir sağlık sistemi inşa edilemez. Pandemilerde, depremlerde, sel ve yangınlarda milletimizin gece gündüz demeden yardımına koşan sağlık çalışanlarımızın her biri Türk milletinin kahramanıdır. Bizim için sağlık çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak, sağlıkta şiddeti önlemek, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek ve planlı istihdamla yüklerini hafifletmek milli bir görevdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedefimiz; sağlıklı, mutlu ve müreffeh bir Türkiye için hem vatandaşlarımızın hem de sağlık çalışanlarımızın birlikte memnun olduğu bir sağlık sistemini oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞI, SAĞLIKLI NESİLLERE BAĞLIDIR'

Halk sağlığının yalnızca bireyin değil, ailenin de sağlığı olduğunu vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Aile Kurumu Çalıştayımızda da ortaya koyulduğu üzere; toplumun temeli olan aile yapısı güçlü değilse, halk sağlığı da sürdürülebilir olamaz. Dijital bağımlılıktan uyuşturucuya, yanlış beslenmeden hareketsizliğe kadar her türlü tehdit, önce aileyi, sonra milletimizi çürütmektedir. Bu bağlamda; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemi üzerinden güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi, gıda güvenliğini ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak ele almak, yaşlı, engelli ve çocukların sağlığını aile bütünlüğü içinde korumak, bizim temel hedeflerimizdir. Türk milletinin varlığı, sağlıklı nesillere bağlıdır. Düşman işgaline karşı 'Bağımsızlık olmadan sağlık olmaz' diyen tıbbiyelilerin ruhuyla; bugün biz de diyoruz ki, sağlık olmadan milli beka olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplum sağlığı için vatandaşlarımızın öncelikle aile hekimine başvurmasını, ardından gerekirse devlet hastanesi ve üniversite hastanesine başvurulmasını, yani 'Sağlıkta Entegre Basamak Sistemi'ni öneriyoruz. Ayrıca bilindiği üzere küresel cinsiyetsizleştirme politikaları, aile ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yine dijital bağımlılık ve madde bağımlılığı, genç nesillerimizin bedenini ve ruhunu çürütmektedir. İklim değişikliği ve gıda güvensizliği, sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple halk sağlığı politikalarının, yalnızca tıbbi değil, sosyal, kültürel ve milli güvenlik boyutlarıyla da ele alınması gereklidir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve Sağlık çalışanlarımızın 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyor, şehadete eren sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, Türk milletine sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu yarınlar diliyorum."