Mezitli'de Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Başladı

Mezitli'de 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapımı için inşaat süreci başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın girişimleri sonucu başlayan hastane inşaatı, Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım sıkıntısını gidermeyi hedefliyor.

Mezitli'de 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapımında inşaat süreci başladı.

Hastanenin, Eski Mezitli Mahallesi'nde bulunan otobanın kuzeyindeki alanda inşası devam ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın geçen yıllarda Ankara'ya giderek dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yaptığı bir dizi görüşme sonucu projesi hazırlanan devlet hastanesinin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından birinin Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, hastane inşaatının devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğim günden bu yana en büyük şikayetlerin başında Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşımı bulunuyordu. Özellikle uzak olmasından dolayı vatandaşlarımız birkaç dolmuş ya da otobüse binmek zorunda kalıyor, hatta Erdemli Devlet Hastanesi tercih ediliyordu.Bu da sağlık hizmetlerine ulaşmalarının gecikmesine neden oluyordu. Gelen yoğun talep sonrası Ankara'ya defalarca giderek dönemin Bakanı Lütfi Elvan'a bir dizi ziyarette bulunmuş ve Mezitli'ye devlet hastanesinin yapılmasının önemine dikkat çekmiştik. Girişimlerimiz sonrası hastane inşaatının başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi en büyük dileğimiz. Her geçen gün daha fazla gelişen ve büyüyen Mezitli'mizde sağlık alanında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de bu şekilde giderilmiş olacak."