Metalik Protez Kapağı ile Kalp Kapak Değişimi Başarıyla Gerçekleştirildi

Metalik protez kapağı ile kalp kapak değişimi yapılan ve kapağında ciddi kaçak nedeniyle sürekli kan nakli ihtiyacı meydana gelen hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki erkek hastaya "Perkütan Paravalvüler Kaçak Kapama" yönteminin ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Kadir Uğur Mert ve SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Murat Çelik'in ekip liderliğinde; Doç. Dr. Muhammet Dural, Doç. Dr. Selda Murat, Dr. Öğr. Üyesi Erdi Babayiğit, Arş. Gör. Dr. İstiklal Özkaya ve Arş. Gör. Dr. Cihat Çalışkan'ın katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, hastanın ciddi nefes darlığı sebebiyle tekrarlayan hastane yatışları ve 30 kez kan nakline neden olan problemini çözmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Mert, hastanın kendilerine halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri ile ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'ne gelmesi üzerine Hematoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Neslihan Andıç tarafından kırmızı kan hücrelerinde parçalanma ile seyreden bir hastalık tespit edildiğini kaydetti.

Hastada, yaklaşık 10 yıl önce açık kalp cerrahisi ile değiştirilen metal mitral kapak protezi operasyonundan yıllar sonra kapak dikişlerinin kenarlarında "paravalvüler kaçak" adı verilen durum tespit edildiğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Kan hücrelerinin parçalanmasına neden olan kansızlık (hemolitik anemi) sebebiyle son 3 ayda 30 kez kan nakli alan ve zorlu bir süreç yaşayan hastamız, kardiyoloji ve hematoloji öğretim üyelerinin birlikte karar verdikleri heyet tarafından açık cerrahi açısından riskli bulunarak cilt yolu (perkütan) ile ameliyatsız 'kapak etrafından kaçak kapama' işlemine alındı. Eskişehir'de ilk kez hastanemizde yapılan operasyon ile kasıktan girilerek kalp kapağındaki kaçak özel cihazlarla başarıyla kapatıldı."

ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji ekibi tarafından uygulanan modern yöntemle şifa bulmasına vesile olunan hastanın ölümcül sonuçlanabilecek durumdan kurtularak hayata yeniden tutunduğunu vurgulayan Mert, "ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, yenilikçi tedavi yöntemleriyle Türkiye'nin sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Kardiyoloji ekibimiz bu tür işlemleri başarıyla uygulayarak sadece Eskişehir'de değil tüm bölgede örnek teşkil etmektedir. Dünyada uygulanan çoğu modern tedavi Türkiye'de Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde uygulanmaktadır. Son zamanlarda Eskişehir'de de devletimiz ve üniversitemizin sağladığı kaynaklarla çağdaş kardiyolojik tedaviler başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.