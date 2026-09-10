Meral: 'Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli'

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini, üreticileri ve vatandaşları bir araya getiren fuarın açılış programında yer alan İl Sağlık Müdürü Meral, programın ardından fuar alanındaki stantları ziyaret etti. Fuar kapsamında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standını da ziyaret eden Meral, burada vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü standında; koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve erken teşhisin önemi başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Stantta görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Meral, yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek personelle sohbet etti. Vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Meral, fuar süresince görev yapacak sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sağlığın korunmasında bilinçli yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirten Meral, "Sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutunu, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirler oluşturuyor. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırmayı önemsiyoruz. Fuarlar gibi toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren organizasyonlar da vatandaşlarımıza doğrudan ulaşmamız açısından önemli bir fırsat sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi standımızı ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızdan bilgi almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı