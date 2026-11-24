Mengücek Gazi Hastanesi yönetimi işleyiş ve yeni dönem faaliyetlerini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki toplantıda hastanenin işleyişi ve yeni dönem faaliyetleri ele alındı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastane yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı