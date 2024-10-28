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Meme Kanseriyle Mücadelede Sağlıklı Beslenmenin Önemi

Meme Kanseriyle Mücadelede Sağlıklı Beslenmenin Önemi
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Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzının meme kanseri riskini azaltmadaki önemini vurguladı. Kanser riskini artıran besinleri sıralarken, koruyucu olabilecek gıdalar hakkında önerilerde bulundu.

Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı meme kanseriyle mücadelede oldukça önemli" dedi.

Kanser riskini artıran besinleri sıralayan Dursun, "Bunların başında kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri, rafine şekerler, doymuş yağ içeren gıdalar, fazla yağ alımı, kızartılmış ve yüksek sıcaklıkta pişirilen yiyecekler, yüksek glisemik indekse sahip gıdalar, alkol ve Batı tarzı beslenmenin geldiğini belirtti. Dursun, "Bu tür beslenme şekilleri, iltihaplanmaya neden olur ve meme kanseri riskini artırır" diye konuştu.

Meme kanserine karşı koruyucu olabilecek beslenme önerileri hakkında bilgi veren Dursun, "Kırmızı ve turuncu sebzeler, yeşil çay, keten tohumu, yağsız süt ürünleri, D vitamini, haftada en az iki kez balık, turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve mor meyveler, antioksidan zengin besinler ve bazı mantar türleri, bu hastalığa karşı koruyucu etki sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Bu besinlerin, vücudu zararlı maddelerden koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Dursun, "Hayatınızdan zararlı insanları ve yiyecekleri çıkarın. Sağlıklı ve hareketli kalın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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