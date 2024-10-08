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Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Erken Tanı ve Korunma Yöntemleri

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Erken Tanı ve Korunma Yöntemleri
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Prof. Dr. Sadık Muallaoğlu, meme kanserinin erken teşhisinin önemini vurgulayarak, kadınların sağlıklı yaşam koşullarını benimsemeleri ve rutin kontrolleri ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sadık Muallaoğlu, "Yapılan çalışmalar sayesinde geçmişte ancak ileri evrelerde teşhis edilebilen bu hastalık günümüzde daha erken evrelerde teşhis edilebilmektedir. Tüm kanserlerde olduğu gibi mevsimine uygun sebze ve meyve tüketilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, obezitenin önlenmesi, alkol ve sigaradan uzak durulması ile risk azaltılabilir" dedi.

Liv Hospital Ankara Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sadık Muallaoğlu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla meme kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Meme kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muallaoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2004 yılından bu yana, meme kanserlerinde erken teşhisin önemini ve farkındalığın artması amacı ile her yıl ekim ayı meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak belirlenmiştir. 2022 yılı verilerine göre, dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen bu hastalığın erken tanı ve önlenmesinin yanı sıra, risk faktörleri ve düzenli taramaları da önemlidir" diye konuştu.

'55 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜDÜR'

Erken tanının öneminden bahseden Prof. Dr. Muallaoğlu, "Yapılan çalışmalar sayesinde geçmişte ancak ileri evrelerde teşhis edilebilen bu hastalık günümüzde daha erken evrelerde teşhis edilebilmektedir. Meme kanserine bağlı ölümlerin hızını azaltmak mümkündür. Bu sayede kadınların meme kanseri risk faktörleri, belirtileri, erken tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirilip sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmelidir. Meme kanserinde de risk faktörleri en aza indirilebilir. Tüm kanserlerde olduğu gibi mevsimine uygun sebze ve meyve tüketilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, obezitenin önlenmesi, alkol ve sigaradan uzak durulması ile risk azaltılabilir. Bu durumlar değiştirilebilir risk faktörleridir. 40 yaş üstünde kadın olmak, BRCA1 ve BRCA2 gibi belirli genlerde mutasyon olması, erken adet görme (12 yaş altı), geç menopoz (55 yaş üzeri), birinci dereceden yakınında meme kanseri olma öyküsü değiştirilemez risk faktörleridir" dedi.

'RUTİN KONTROLLER HER YAŞTA ÖNERİLİR'

Prof. Dr. Sadık Muallaoğlu, meme kanserinden korunmada 20 yaş sonrasında her ay kendi kendini muayene, 40 yaş sonrasında yılda bir kez doktor muayenesi, 40-69 yaşları arasında 2 yılda bir mamografinin önerildiğini vurguladı. Prof. Dr. Muallaoğlu, "Eğer birinci dereceden yakınlarında meme kanseri tanısı varsa, bu muayenelere kanser tanısı alan akrabasının tanı aldığı yaştan 5 yıl önce başlanmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Meme Kanseri Sağlık Kadın

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