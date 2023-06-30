Meksika'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 112'ye Yükseldi

Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda rekor sıcaklıkların etkisiyle can kayıpları hızla artıyor. En çok kaybın yaşandığı eyaletler Nuevo Leon, Tamaulipas, Veracruz ve Tabasco oldu. Sağlık Bakanlığı, ölenlerin çoğunun sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ulusal Meteoroloji Servisi, sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha süreceğini duyurmuştu.