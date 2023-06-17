Meksika'da Sıcak Hava Dalgası 8 Kişinin Hayatını Kaybetti

Meksika'da Nisan ayı ortasından bu yana etkili olan sıcak hava dalgasında 8 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölümlerin 3'ünün Veracruz'da, 2'sinin Quintana Roo'da, 2'sinin Sonora'da ve 1'inin Oaxaca'da kaydedildiği aktarıldı. Ulusal Meteoroloji Servisi ise ölümlerin kaydedildiği eyaletlerde hava sıcaklığının 45 santigrat derecenin üzerinde olduğunu, ülkedeki sıcak hava dalgasının Ekim ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Meksika'da Nisan ayı ortasından bu yana etkili olan sıcak hava dalgasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, can kaybına yol açtı. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Nisan-12 Haziran arasında etkili olan sıcak hava dalgasında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümlerin 3'ünün Veracruz'da, 2'sinin Quintana Roo'da, 2'sinin Sonora'da ve 1'inin Oaxaca'da kaydedildiği aktarıldı. Her gün en az 2 litre su içilmesi, sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılması, ince kıyafetler giyilmesi, güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka veya şemsiye kullanılması, gölge, serin ve iyi havalandırılmış alanlarda vakit geçirilmesi uyarısında bulunuldu. Ulusal Meteoroloji Servisi ise ölümlerin kaydedildiği eyaletlerde hava sıcaklığının 45 santigrat derecenin üzerinde olduğunu, ülkedeki sıcak hava dalgasının Ekim ayına kadar sürebileceğini belirtti. - MEXİCO CİTY